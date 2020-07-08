「全球華人藝術網」負責人林珠楠及業務、員工等6人，遭控以申請文化部補助為名義，夾藏「作品賣身契」讓藝術家誤簽，遭依詐欺罪起訴，連知名藝術家歐豪年都受害。台北地院今開庭，林男喊冤說，文件都是藝術家們親簽，如果認為有問題，應該停止授權，而不是告他詐欺。

檢方起訴指出，「全球華人藝術網」2011年以「台灣百年藝術家傳記」電子書計畫申請補助，林株楠等人拜訪百大藝術家，要求簽署授權文件，卻夾帶與計畫無關的無償讓渡同意書，藝術家誤簽後，過去、現在、未來的作品版權均歸藝術網所有。

許多藝術家後來委託其他廠商展售作品，得知林株楠告廠商侵權，才發現當出簽下「賣身契」，就連歐豪年、吳炫三等知名藝術家都受害。

北院今開庭，林珠楠稱許多老師都是父執輩就很熟的朋友，2005年之前口頭授權給他們經營平台，之後才陸續改紙本授權，其中都有註明「由全球華人藝術網林珠楠收執」，且授權同意書只有一張，怎麼可能誤簽？

林說，老師們授權作品後，藝術網就致力幫忙經營、維護，老師常會提供新作品、給予增刪意見，10幾年後卻突然集體提告，讓他不解，如果真的不願意，只接停止授權即可，而不是提告詐欺，就算簽約當下因倉促沒看清楚，事後也都可以修改，強調藝術網拿授權是為了合法經營。

林的律師則說，檢察官起訴的事實邏輯有些不通，希望法官加以審酌，藝術家們都是有學問、經歷豐富之人，林等人要如何詐騙？

(中時 )