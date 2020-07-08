遠傳5G於上週五開賣，遠傳導入大數據與人工智慧，從線上到線下，結合網路、APP、實體門市、客服中心，貼近用戶，打造未來無距離的5G心服務，並結合實體應用與虛擬內容，規劃各種5G情境體驗與專區服務，就是要給民眾截然不同的5G心感受。

遠傳於全台直營加盟門市，打造專屬的5G體驗空間，透過5G的高頻寬、低延遲、大規模物聯網等技術特性，讓消費者近距離體驗5G快感，使用最新遠傳friDay影音明星多視角的娛樂內容，讓你隨時擁有舞台第一排的臨場震撼、360度欣賞最愛的明星視角，也歡迎到門市戴上VR 眼鏡，身歷其境地到世界勝地旅遊，釋放你的感官！遠傳門市人員也會不定時現身在鄰近門市人潮熱點，提供消費者5G銷售資訊與速度體驗。

遠傳不僅在全台實體門市打造5G體驗環境，提供影音娛樂內容，也動員門市人員主動出擊，在北中南熱點商圈舉辦「遠傳心5G 飆速體驗營」，讓民眾親身體驗5G超快感的速度與VR 虛擬實境，現場闖通關除了免費送寶礦力ion water，還可拿涼風扇、隨身瓶、抽露營椅等好禮。

遠傳針對5G用戶推出「心5G搶先方案」限時開賣優惠，從月付599元起，自申辦日起至2020／8／2期間可享5G上網吃到飽；申辦1,399以上方案，不僅上網吃到飽，還可獲得價值逾4,200元的「5G 影音大全配」絕對能讓消費者「吃好、吃飽、又豐富」。信義威秀等指定門市更有搶手的黃金門號免費送活動，千萬別錯過！

(中時 )