中央流行疫情指揮中心今天表示，國內無新增確定病例，而日前日本確診一名自台灣返回日本之日籍女留學生，經採檢她在台灣的123名接觸者，以及同校非接觸者但曾有發燒、呼吸道症狀之師生90人，總共213人驗抗體，檢驗結果均為陰性。專家小組召集人張上淳表示，確認日籍女留學生沒有將病毒感染給其他人，也查無感染源。

指揮官陳時中表示，目前大部分國家都是三月中宣布緊急狀態，實施相關措施，以色列在疫情開始時緊急狀態，到了五月初疫情減緩，五月四日取消天氣比較熱，戴口罩，各方面都會有行程一些問題。都要呼籲，台灣雖然本土案例都沒發生，但還是要持續防疫新生活，看起來死亡率也持續降低。

而日本女學生回到日本被檢驗出弱陽性，已經透過外交管道，希望日本重新檢驗，但因為日本病例數還是相對高峰，應該沒有餘裕再做確認。

不過血液檢查結果，專家小組召集人張上淳表示，該名女學生核酸檢驗是37、38，通常會認定35以下才是陽性，40以下要判定陰陽還有空間。

確診後往前追14天，知道有123人認定的接觸者，除了居家隔離外，往前在追，是否有其他更前面的接觸者，如果認定這名女學生是陽性的話，3月17日，18日可能已經是發病後一個月忽陰呼陽，可能更前面有其他接觸者，發現這名女學生是第一次到台灣，生活單純，接觸者都是同班同學為主，以及另兩名也是來自日本的女學生，更前面的接觸者跟後來的接觸者都重疊共123人。

經過血清抗體，在6月20日之前，學校有無發燒呼吸道症狀等者，校安通報也把所有有症狀的同校同學也追到有90人，同樣也抽血驗抗體，結果也都是陰性，也就是說213位同學中，兩個實驗室經過五種不同抗體檢測方式，四種是市面上販售的，歐洲美國驗證的檢驗試劑，敏感性接近百分百，特異性也接近百分百，另一種方法是疾管署自己開發的，三種方法都是陰性。

另有一種廠牌，有兩個同學有弱陽性，但在其他四種都是陰性。第四種廠牌又採驗到另外兩位同學是弱陽性。不過都認定都是偽陽性。

張上淳表示，因此認定213名都是陰性，沒有造成其他接觸者的感染。跟過去曾經有11個個案不知道感染源為何，之前11個個案或多或少有感染給其他人，但這名女學生沒有。

但另一種日本女學生是否為偽陽性，無法排除，因為他不在台灣本地，沒辦法抽血來採檢是否有產生抗體，無論如何所有疫情調查加上最後抗體檢測結果都是陰性的。也沒有傳染出去。

張上淳表示，這個檢測花了很多時間，如果單用一套抗體檢測方式就會發現可能會出現偽陽性，因此從這個例子可以發現共有1%的偽陽性的可能，也就是說沒有任何一個檢驗試劑絕對可靠。討論到是否要更廣大抗體篩檢時，學界願意做，我個人覺得很好，但最後的結果判讀需要非常小心。在這個事件用了五種方式，單用一種怎麼判讀，需要提醒非常小心。

(中時電子報)