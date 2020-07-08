頭份市孫姓女子7日凌晨從頭份市出發要到花蓮老家，卻被手機導航帶上高速公路南下方向，途中驚覺不對勁，且無行駛國道的經驗，趕緊從頭屋下交流道，並報警請求協助，在警方指引下，結束一場國道驚魂記。

苗栗警察分局頭屋分駐所警員陳韋任7日凌晨1時54分，接獲報案稱1名女子，開車迷路停靠尖豐公路旁，電話中不斷哭泣求助。警方趕到現場，發現孫女神情慌張，指稱自己要回花蓮老家，因首次要上高速公路並使用手機APP導航，卻被指引到南下方向，天色昏暗加上路況不熟，當下不知所措，剛好看到前方頭屋交流道趕緊下去，並將車輛停到路旁，急忙打110請警方協助。

警方見孫女情緒過度緊張，產生心悸，先行安撫並將她帶回派出所休息，提供食物及飲水，待孫女情緒好轉後，引導她上路。

苗栗警察分局長賴銘助表示，行車應隨時注意道路狀況，如果不慎迷航於山區或道路時，務必保持冷靜，不要慌張，可以透過手機定位傳送位置或是路旁電線桿編號，報警請警方前往協助。

(中時 )