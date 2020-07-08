財政部今（8）日舉行賦稅署長、台北和中區國稅局長交接典禮，新任賦稅署長許慈美、台北國稅局長宋秀玲、中區國稅局長吳蓮英上任後，賦稅署及國稅局開出「六朵花」（女性首長），財政部長蘇建榮打趣地鼓勵男性同仁們要努力，「包括我自己。」

蘇建榮也勉勵新團隊，在疫情下，國內外經濟受到衝擊，希望新首長能夠一本初衷、全力以赴，做好財稅工作。

蘇建榮表示，這一波新人事是以專業為考量，也期望透過不同職務歷練，深化培育優秀財政人才，期待新首長以新策略推動相關業務，並落實為民服務。

賦稅署長許慈美從基層歷練，在台北國稅局任內各項稅務服務獲各界肯定，各項賦稅業務評比名列前茅，蘇建榮說，極具財稅專業，未來將協助部內推動賦稅政策。

至於台北國稅局長宋秀玲，蘇建榮說，她在中區國稅局任內積極拜訪台商，也獲得會計師界、產業界肯定，稱許她做的相當「道地」，透過她的國際租稅專長，及對台商全球布局的熟稔，這次委以重任到台北國稅局。

而新任中區國稅局長吳蓮英，蘇建榮笑說，前幾任中區國稅局長，就是現在的政務次長阮清華，同時也是吳蓮英的夫婿，夫妻前後擔任中區國稅局長，也創下一項特別的紀錄。蘇建榮肯定吳蓮英，過去積極推動納保法，也帶領同仁奪下金檔獎，期許未來帶領中區同仁讓業務更精進。

許慈美表示，接下賦稅署長工作一則以喜，一則備感壓力，在疫情當前如何帶領稅制革新，同時又能接地氣，是未來重要的工作。宋秀玲表示，對新職誠惶誠恐，台北市是跨國企業的所在地，未來希望對外商提供最優質、最安心的稅務服務，希望讓外商能夠加碼投資台灣。吳蓮英則說，稽徵工作是很高的藝術，既要合情合理課稅，對民眾服務也要到位，未來會持續貢獻自身心力。

(工商 )