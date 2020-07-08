英國最新研究顯示，新冠病毒會傷及患者腦部，導致患者出現包括發炎、精神疾病等嚴重的神經系統併發症，甚至有患者出現幻覺。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）報導，英國倫敦大學學院（University College London）神經學研究所（Institute of Neurology）的專家今（8）日在《大腦》（Brain）期刊發布最新研究，指出新冠病毒會導致輕症患者、或是正在康復的患者出現腦部疾病，研究列舉43名出現併發症的英國新冠患者，發現患者出現的併發症種類相當廣泛，包含腦發炎（brain inflammation）、中風、神經受損、造成年長者急性專注力及認知功能改變的譫妄症（Delirium），甚至是會危及性命的急性瀰漫性腦脊髓炎（acute disseminated encephalomyelitis，ADEM）等其他嚴重腦部疾病。

研究指出，在新冠肺炎疫情爆發之前，英國大概每個月會出現1例急性瀰漫性腦脊髓炎案例，但是4、5月，情況激增為每周出現2至3例，一名染上新冠的59歲婦人甚至因此喪命。

(中時電子報)