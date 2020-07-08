高溫不斷，實在讓人熱得受不了，校園是否加裝冷氣的議題也再度引發關注。陳其邁承諾當選高雄市長後，「班班有冷氣」，李眉蓁聽了說「大家都是韓國瑜2.0」，指校園裝冷氣政見抄韓國瑜證件。對此，台灣基進張博洋表示，裝冷氣政見早在2018年陳其邁的選舉公報就出現，不過卻遭高雄市前新聞局長鄭照新回擊。

鄭照新在臉書表示，韓國瑜早在2018年6月就提出高雄校園裝冷氣，重點是為何要補選了才提冷氣中央補助，「雙機裝了一年半，當時中央的陳副院長在睡覺嗎？」而張博洋拿出2018年的市長選舉公報，指出陳其邁早在2018就提出國中小安裝冷氣，但韓國瑜的公報裡面沒有，來否認陳其邁才是所謂的「韓國瑜2.0」，並批評李眉蓁市長候選人是「草包又不做功課」，根本大錯特錯！

鄭照新指出，韓國瑜早在2018年6月5日，便公開發表校園裝冷氣政見，拿時間比這個晚的選舉公報，根本是牛頭不對馬嘴，且陳其邁的重點並非校園裝冷氣，而是「爭取中央補助」，但在中央那麼久了卻隻字未提？難道輸了選舉就忘了對高雄的關懷？

另外，鄭照新也說，張博洋拿2019年的舊新聞，批評韓市府裝機進度僅1成，事實上韓市府全國首創校園雙機計畫（冷氣機、空氣清淨設備），分四年逐步完成裝設，2019年已完成34校。

鄭照新批張博洋，拿舊新聞講早就改變的新進度，「是活在那個平行時空？」真正草包又不做功課的，「正是基進黨（應改名為側翼黨）的張博洋先生」。

(中時電子報)