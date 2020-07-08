社會在走，本領要有！各據山頭的百萬元等級SUV，堪稱是國內車市競爭最激烈的級距之一！要在此間搶佔一席之地，光靠花拳繡腿～沒門兒，殘酷舞台上要有真本事才能挺得住！全新改款的New Ford Kuga整裝易容、個性丕變，給好給滿的配備清單，勁勢兇猛、拳拳到肉，不放感情、放大絕！要讓對手坐立難安、無法招架。

憑藉著超高CP值在網上掀起話題熱議！New Kuga滿到喉嚨的配備究竟是多有誠意？！一起去一探究竟！

面對市場最夯最熱的百萬級SUV，擂台上選手個個身懷絕技，消費者更是睿智精明，新登場的Ford Kuga只能火力全開、堆滿誠意地把最好的牛肉端上來！(品牌提供)

運動跑格並非國內百萬級SUV主流路線，New Ford Kuga卻很懂暖男好爸爸的內心渴望，兼顧靈巧身手與乘坐舒適，要讓這款歡樂家庭號動靜皆宜、全家都愛。(品牌提供)

【跑格勁化 同級最敢動】

百萬元等級SUV可說是當前國內銷售最夯的休旅車種，儘管近年來小型Crossover的新鮮話題搶去不少鋒頭，但要追上主流還有得拚 ; 至於更大一號的7人座Full size SUV雖然肚量豐滿、霸氣十足，但現在家庭人口結構簡單，再加上都會區停車不易，很多人看到車太大就謝謝再聯絡了！

百萬SUV級距既是最火的明星擂台，能上場拼搏的絕對都是佼佼者！但現在的消費者，買車論顏值、拼配備、比身手…挑車不輸在挑女婿，精得跟什麼一樣！實力不夠的，只能去旁邊玩沙！以顏值來說，雖然車跟人一樣不能只看外表，但外表就是第一印象，好與不好頗為關鍵，很多人認為：長得很抱歉，就真的很抱歉了。

動感前臉配上低斜的A柱與緊緻的車尾線條，型塑出New Kuga的銳氣跑格，再加上前後擾流、側裙、尾翼、鯊鰭天線及足下的18吋5幅鋁圈，強烈的視覺張力堪稱同級之最。(品牌提供)

以當前SUV市場偏好來看，運動跑格最是潮，理由很簡單，實用的機能與帥氣的跑格一次滿足，誰不想要？！採全新設計語彙的All-New Ford Kuga，靈感源自水滴型流動曲面，透由低斜的A柱與斜背式車門，詮釋車身的動感與流線。立體的高層次LED尾燈組，配合雙邊單出排氣尾管，共同在緊緻的線條中漂亮收尾，形塑同級之中最強烈的運動跑格。

不只如此，透過包括星穹式鍍鉻格柵、前霧燈鍍鉻飾條、側窗框及車門飾…等環車鍍鉻點綴，輕鬆展現大器的外觀質感！請注意，全新星穹式格柵不只是好看而已，更蘊藏學問在其中！其配置AGS可變式進氣啟閉系統，除了有助維持引擎最佳工作溫度，透過葉片啓閉調節更使風阻係數較前代精進11%（達0.33cd），更環保更節能。

裡外呼應的設計讓座艙洋溢奔放跑格，環艙鍍鉻飾件妝點更大幅提升質感！更棒的是，發燒級的B&O重低音環艙音響系統全車10支揚聲器助陣，讓環艙臨場的悠揚悅章一路伴隨。(品牌提供)

New Kuga EcoBoost 180旗艦型搭載真皮人因座椅，配合駕駛座8向電調座椅，便於調整出最佳坐姿，旅行時的舒適與支撐度就靠它啦！(品牌提供)

內裝方面，All-New Ford Kuga除了以環艙鍍鉻飾件讓座艙升級有感，當中更具備濃濃的科技成分，像是全車系標配的8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕（支援Apple CarPlay及Android Auto系統）、判讀資訊更輕鬆的HUD智慧抬頭顯示器、6.5吋全彩數位儀表及安全隨行的Co-Pilot360全方位智駕輔助系統等。

而為要降低長程駕馭的負擔，New Kuga180旗艦型也搭載真皮人因座椅、駕駛座8向電調座椅，行進間所需的舒適與支撐度就靠它啦！配備清單上，還有B&O重低音環艙音響系統，識貨的發燒友一看秒懂！此丹麥皇室御用品牌以全車9支環艙劇院揚聲器及全新重低音揚聲器，為置身座艙內的乘客提供立體飽滿的重低音聲頻，讓環艙臨場的悠揚悅章一路伴隨。

全車系標配的8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，可支援Apple CarPlay及Android Auto系統，下方USB連接阜則提供最新的Type-C。(品牌提供)

全車系標配的8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，可支援Apple CarPlay及Android Auto系統，下方USB連接阜則提供最新的Type-C。(品牌提供)

雙區恆溫空調系統，人性化的介面設計相當簡明、使用就手。(品牌提供)

HUD 抬頭顯示器提供重要行車資訊，可讓駕駛者視線更集中專注。(品牌提供)

全景式電動天窗雖不是必要配備，卻可讓車室更明亮、乘客視野更延伸，出遊氣氛更加分！(品牌提供)

足踢式感應電動尾門過去可是頂尖歐系豪華車才有的貼心配備，雙手掛滿血拼戰利品時更顯出它的好用。(品牌提供)

【強心健骨 駕馭超水準】

象徵回歸家庭的百萬級SUV，買主形象往往是居家暖男，面對乘坐舒適與駕馭樂趣的兩難，似乎要有“有一好沒兩好”的無奈妥協，但Ford顯然不這麼想！New Ford Kuga EcoBoost 180旗艦版除了外型滿是跑格，內在更是強心健骨，讓居家暖男即使幸福在握也不必犧牲自我！

Kuga EcoBoost 180旗艦版引擎蓋底下的EcoBoost 1.5小心臟除了渦輪增壓助攻，更透過雙噴油系統技術（PFi歧管噴射+ GDI缸內直噴）加持，發揮強大的引擎效能，配合八速自排變速箱驅策可爆發180ps / 26.3kgm 最大動力，盡顯小排氣量大輸出的競爭優勢！更棒的是其平均油耗15.8km/L，達到超省油的1級能效！節能、帶勁、省稅金…光想都會偷笑！

Kuga EcoBoost 180旗艦版的三缸渦輪小心臟效能優異，藉由八速自排變速箱驅策可爆發180ps / 26.3kgm 最大動力，實力媲美2.5升NA車款！其15.8km/L的平均油耗更展現1級能效！(品牌提供)

電子旋鈕式排檔設計讓介面更簡約，再加上電子手煞車Auto Hold電子駐車功能，都讓座艙空間更大更清爽。(品牌提供)

New Kuga動力提供5種動態行車模式（標準／省油／運動／防滑／雪地及沙地），駕駛者可依路況或心情調整，體驗不同的車輛性格。(品牌提供)

心臟夠強，也要有強悍的脈絡筋骨與核心肌群配合，才能展現爆發力與律動協調性！Kuga EcoBoost 180旗艦型的C2底盤採前麥花臣、後多連桿懸吊設計，在不犧牲舒適的設定下，行進間可感受到Q彈堅韌的懸吊反應，除了提供駕駛所需的路面反饋，配合高剛性輕量化車體共同架構出穩定又不失敏捷的駕馭樂趣，動力與底盤搭配下的均衡與協調性，給予駕駛者掌握車輛的十足信心！New Kuga EcoBoost 180旗艦豈止是居家暖男的歡樂家庭號，內心裡那個大男孩偶想撒野一下時它也隨時奉陪！

值得一題的是，為讓乘客在行進間舒適度升級有感，工程部門特別針對New Kuga EcoBoost 的NVH車艙寧靜工程予以強化。像是車體密封性優化、吸音材質優化、車門隔音強化以及玻璃隔音強化等，有效阻絕或降低傳自前擋、車窗、引擎及底盤…的惱人噪音，如此一來，不僅全家共享寧靜舒適的行路品質，來自皇家級B&O音響的美麗樂章更可徹底傳揚。

New Kuga的C2底盤豈止身段靈巧，透過整車密封系統優化、Acoustic聲學隔音夾層前擋風玻璃、一體式防水膜、引擎室吸音棉及前後輪罩隔音墊等靜音工程加持，更大幅降低惱人噪音。EcoBoost180旗艦型以上更搭載NVH旗艦型套件，配置前後艙專屬隔音墊，靜謐性再提升。

【神功護體 安全一把罩】

除了好看好開以外，安全性更絕對是此級距車款買家最關注的課題之一！論到這點，這似乎是Ford強項，更是消費者心中普遍對Ford車系的印象！全新世代New Kuga擁有以超高剛性鋼材打造的車體，車身抗扭曲強度提升10%，3D滾壓成型工法打造Martensitic麻田散冷淬鋼車頂樑，1,700MPa超高硬度貫穿A柱至C柱，這是座艙提供車內乘員防護的關鍵要素，更是撞擊時守護座艙結構的重要防線。深厚的內力平常看不到，卻能在緊急時刻神功護體、守護一家人！

Kuga EcoBoost 180旗艦型搭載的Co-Pilot360智駕科技輔助增加iACC功能，結合TSR道路標識識別輔助與導航，可自動調整定速至該路段速限，避免不慎超速。此外，還包括AEB全速域輔助煞停、BLIS盲點偵測、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助系統、ESA閃避轉向輔助系統及PIB二次碰撞預煞輔助系統等。(品牌提供)

Kuga EcoBoost 180旗艦型搭載的Co-Pilot360智駕科技輔助增加iACC功能，結合TSR道路標識識別輔助與導航，可自動調整定速至該路段速限，避免不慎超速。此外，還包括AEB全速域輔助煞停、BLIS盲點偵測、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助系統、ESA閃避轉向輔助系統及PIB二次碰撞預煞輔助系統等。(品牌提供)

有了超高剛性車體打底，還要前衛科技輔助才算全方位。New Ford Kuga搭載最新Co-Pilot360智駕科技輔助系統，以Level 2 自動駕駛技術整合多項駕駛輔助科技，包含可全速域作動（0-200km/h）的iACC智慧定速巡航系統、AEB全速域輔助煞停（附PCA 前碰撞預警）、LCA車道導正輔助、TSR道路標誌識別輔助、BLIS視覺盲點偵測（附CTA 倒車來車警示）、ESA閃避轉向輔助、倒車顯影輔助…等完整功能，全方位主動安全防護網絡，不只瞻前顧後、更幫駕駛者環顧四周，輔助駕駛者預警避險或主動介入，大幅降低行車風險，安心守護每段旅途。

【誠意滿滿 對手都會怕】

國內百萬SUV爭戰已進入白熱化，在這競爭激烈、血流成河的級距中連要卡個位都很辛苦！面對強敵環伺，New Ford Kuga一推出便受到高度關注、聲量滿滿，除了以新世代設計語彙搏版面，小而強小而美的動力演出更讓人愛到心坎裡。加上Ford向來十分拿手的高安全規格與前衛科技輔助系統加持，全方位戰力已經CP值問題，放誠意與真感情的高規格配備連對手看了都會怕！

為迎戰強勁的競爭對手，New Kuga EcoBoost 180旗艦型配備滿載、實力頗為可觀，從質感、舒適、動力、駕馭到安全等全面升級，可謂面面俱到、誠意噴發。(品牌提供)

(中時電子報)