女星謝忻去年被拍到當街親吻人夫阿翔（陳秉立），一夕之間成為人人喊打的過街老鼠，演藝事業和形象大受影響。事隔一年多，她上節目重提此事，並大方接受網友種種犀利提問。

謝忻近日登《小明星大跟班》，節目單位整理了八個網友欲知的問題，且多半跟不倫戀有關，但她沒閃躲，一一正面回答，配合度相當高。第一題就被問到「現在會對休旅車排斥嗎？」謝忻直言：「非常排斥！我不會買休旅車，因為我買不起。」不過，一旁的資深媒體人呂文婉問道「那代言呢？」謝忻立即秒回：「代言我接。」

呂文婉繼續延伸提問：「那如果代言要妳模擬那個畫面呢？因為大家都說太漂亮了，那個真的像拍廣告。」謝忻聽了差點三條線，但仍大方表示：「如果價錢OK，他又可以找出當時的攝影師的話，我願意放手一博。」此話一出震驚現場所有人，吳宗憲忍不住開玩笑：「我以為是當時的男主角。」謝忻尷尬地揮揮手拒絕。

由於謝忻是在路邊被拍到接吻阿翔，節目來賓陳彥碩綜合許多網友的疑問，不禁好奇為何敢在大庭廣眾之下這樣做？謝忻表示：「因為我真的不知道，就是我會覺得一瞬間而已。」至於外界質疑的預謀爆料，謝忻澄清：「那短短的幾秒鐘，讓我賠上了我的一生，沒有人會想要發生這樣的事情，所以我覺得大家多想。」

謝忻歷經不倫戀風波，外界好奇目前的感情狀態？她認了現在有人追，目前出現一些聊得來的對象，「我覺得還是要勇敢愛啊。」不過如果是緋聞對象王少偉告白呢？謝忻先是誇獎男方「孝順、外在條件不錯」，但不認為會向自己告白，在眾人的窮追猛打追問下，謝忻才端出官方回應：「我覺得不要把話說死，就未來的事情很難說啦。」

(中時電子報)