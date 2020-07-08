北半球看過來！尼歐懷茲彗星肉眼可見 15:052020/07/08 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 尼歐懷茲彗星(NEOWISE Comet)。（取自氣象局臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明日清晨尼歐懷茲彗星(NEOWISE Comet)位置圖。（取自氣象局臉書） 國外天文望遠鏡日前發現尼歐懷茲彗星(NEOWISE Comet, 天文編號C ／ 2020 F3 )，北半球均有機會看見，可觀測時間預計持續到7月中下旬。 中央氣象局天文站主任鄭俊岳表示，民眾若想一睹彗星，清晨4時至4時30為最佳時間點，但若清晨水氣較多導致雲量增多的話，看到的機會可能比較小，天氣好的話朝東北東方向往「金牛座畢宿五」和「御夫座五車二」附近較為明顯。 鄭俊岳指出，這次尼歐懷茲彗星的亮度約為2等星，用雙筒望遠鏡甚至裸眼都能看到，可觀測時間預計持續到7月中下旬。 (中時 ) #彗星 #時間 #尼歐 #清晨 #機會 也許您會感興趣 生活熱門新聞 三倍券綁哪張信用卡？這5張卡回饋不限名額 - 生活 動漫展腿開開露下體...假coser素顏照曝光！網喊6字 - 生活 搶中衛口罩！Pchome24h、Yahoo奇摩今天開賣 各家整理包出爐 - 生活 搶6款中衛口罩！Yahoo奇摩今早11點開賣 各通路整理包 - 生活 假Coser「黑森林」曝光！米砂自爆：10個有9.5個沒除毛 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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