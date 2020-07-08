明日清晨尼歐懷茲彗星(NEOWISE Comet)位置圖。（取自氣象局臉書）

國外天文望遠鏡日前發現尼歐懷茲彗星(NEOWISE Comet, 天文編號C ／ 2020 F3 )，北半球均有機會看見，可觀測時間預計持續到7月中下旬。

中央氣象局天文站主任鄭俊岳表示，民眾若想一睹彗星，清晨4時至4時30為最佳時間點，但若清晨水氣較多導致雲量增多的話，看到的機會可能比較小，天氣好的話朝東北東方向往「金牛座畢宿五」和「御夫座五車二」附近較為明顯。

鄭俊岳指出，這次尼歐懷茲彗星的亮度約為2等星，用雙筒望遠鏡甚至裸眼都能看到，可觀測時間預計持續到7月中下旬。

(中時 )