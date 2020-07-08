根據永慶房產集團統計實價登錄近1年資料，盤點雙北市熱門科技企業總部聚落，結果分別落在「南港經貿園區」、「內湖科技園區」、「新莊國際創新園區」及「大汐止經貿園區」，現已有不少企業進駐插旗，房市專家表示，成熟的產業聚落會吸引企業進駐，進而創造龐大就業機會，帶動住房需求，促使周邊房市買氣增溫，其中汐止房價仍位在2字頭，受購屋族青睞。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計近一年科技企業總部設置熱區所在之行政區住宅價量，其中近期利多消息頻傳的「南港經貿園區」坐落於南港區，南港區近一年交易為766筆。永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，「南港經貿園區」因重大公共建設陸續到位，吸引建商及金融壽險業者爭相獵地興建商辦，包括「世界明珠」、台肥南港C2開發案等，周邊商業機能也逐步到位，三井LaLaport、南港City Link、南港車站Global mall、萬怡酒店、老爺酒店相繼入駐，皆帶入大量就業人潮，替房市增添動能，擺脫過去「黑鄉」的形象，成為北市府力推「東區門戶計畫」的重要產業聚落，目前公寓平均單價45.5萬，而大樓華廈平均單價則為58.2萬。

整體發展較為成熟的「內湖科技園區」坐落於內湖區，近一年交易筆數為1308筆。謝志傑說明，「內湖科技園區」開發率達95％以上，進駐企業包含光寶科技、仁寶電腦、BENQ等多間企業總部與研發中心，近年AIT、台塑集團、星宇航空、萬海航運也紛紛插旗，讓內湖科技園區成為台北市企業營運總部及研發中心群聚之地。龐大的就業人口支撐，生活機能逐漸完善，周邊房市相當熱絡，公寓平均單價43.3萬，而大樓華廈平均單價則為57.8萬。

表、近一年科技企業總部聚落熱區行政區住宅價量

目前仍在開發中的「新莊國際創新園區」坐落於交易筆數為2311筆的新莊區，鄰近「新北產業園區」及「新莊北側知識產業園區」，具有產業群聚效應，不少國際企業已紛紛搶進設立總部，包含先鋒、貝斯美德、佳能、勤誠興業等企業總部進駐，目前也有多棟即將完工商辦，如「中悦 IFC」、「CBD 時代廣場」、「儒鴻企業總部」及「宏匯i-Tower」。加上即將開幕的大型百貨商城「宏匯廣場」、「凱悅嘉軒酒店」和「國家電影文化中心」，將帶動周邊商業活動，大幅提升整體生活機能。謝志傑表示，周邊房市穩定成長，公寓平均單價約在26.9萬，平均總價落在706萬，而大樓華廈平均單價則為34.3萬，平均總價為1559萬。

「大汐止經貿園區」則位於汐止區，近一年成交筆數為1712筆。謝志傑說明，新北市政府近年積極發展大汐止經貿園區，打造生技、ICT、雲端科技及物流產業為主的新產業聚落。近年政府將重心放在由中研院主導的國家級生醫產業聚落，從南港一路發展到汐止，其中汐止的進駐成本較低，因此也成為生技業競相進駐的熱區，目前已有緯創軟體、精華光學、台灣醣聯、鑫品生醫、其陽科技等大型企業進駐。大量的就業人口為房市帶來支撐，加上聯外交通便利，且「2字頭」的房價又較鄰近的南港、內湖親民，吸引不少首購族青睞，公寓平均單價約在23.3萬，平均總價約落在782萬，而大樓華廈平均單價則為29.2萬，平均總價為1034萬左右。

(中時電子報)