苗栗縣議員黃月娥(左3)、泰安鄉鄉代會主席簡義成(左2)、衛福部苗栗醫院顧問黃文獻(右3)出席篩檢會場。（部立苗栗醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安鄉親踴躍參與C型肝炎篩檢及健康檢查。（部立苗栗醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局與泰安鄉衛生所、泰安鄉公所及衛生福利部苗栗醫院，8日上午在泰安鄉公所前廣場舉辦「免費篩檢列車到泰安」篩檢活動，提供免費C型肝炎免費檢測及健康檢查，部苗指出，共有115人完成C肝篩檢，193人參加健康篩檢。

衛生福利部苗栗醫院院長李明輝指出， C型肝炎感染已被證實與肝硬化、肝癌有關，苗栗縣的C型肝炎盛行率為7.6％，不容輕忽。配合公共衛生「以篩檢支持治療」的政策，針對具原住民身分年齡為40歲至60歲，及1966年或以後出生且滿45至54歲的民眾，提供免費C肝篩檢」，這次攜手合作深入泰安鄉進行篩檢，期能發掘C肝潛在個案，協助他們早期就醫追蹤治療。

C型肝炎已經有藥物可以治療，部立苗栗醫院肝膽腸胃科主任林宗賜表示，在扣除少數提早結案而未檢測，以及應檢測而未檢測的個案後，發現C肝新藥治癒率達98％以上，相較傳統干擾素合併雷巴威林治療約74％治癒率，效果明顯大幅提升；為鼓勵C肝病人接受治療，健保自2019年1月起全面給付C肝全口服新藥治療，只要體內有C型肝炎病毒的民眾，就可接受治療。

林宗賜表示，配合政策推動C肝篩檢與治療，部立苗栗醫院於2019年就有115人申請C肝全口服新藥治療，也全部完治成功，今年上半年也有55人申請治療，其中45人已完成用藥療程，持續做後續的追蹤照護。

他說明，C肝全口服新藥治療時間2至3個月，時間短、副作用少，且治療成功效果達98％以上，只要有C肝病毒感染者，鼓勵盡早申請治療，且一生只有1次機會，中斷或放棄治療會喪失資格，民眾如有相關疑問，可洽詢BC肝炎個管師專線：037-261920轉2104。

(中時 )