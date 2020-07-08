新冠肺炎疫情延燒半年，近期政府提出國產疫苗第二期臨床試驗需收案3000人的要求，引發學者抨擊，要求縮小範圍至1500人，加速疫苗問世。中央流行疫情指揮中心今公布放寬收案標準，實驗組只要收案1000人，對照組則300人，待加速審查通過後就能提供國內使用。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前國內共有10種疫苗在研發中，其中有4種比較有希望，是可以扶植的對象。有2種6月底提出臨床試驗申請，1家將在下個月提出。指揮中心將在資料完備的情況下給予補助，希望廠商沒有後顧之憂，另外食藥署也會派員，加快速度，讓廠商不用文來文去。

為加速疫苗問世的速度，陳時中表示，疫苗的3期臨床試驗，我們會允許重疊來做。雖然這樣做會有風險，但會透過補助款將風險降到最低。政府會遵守基本要做的，不會緊急亂投醫，在臨床二期完成審查。

陳時中表示，疫苗第二期臨床試驗的收案人數將放寬至實驗組1000人、對照組300人，並根據情況加強或減低，隨時進行滾動式調整。若廠商能做出100萬劑，希望屆時能即時報價，加速審查通過後，提供國內使用。

(中時 )