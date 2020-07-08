新冠疫情讓國境封鎖，國旅塞爆，雄獅董事長王文傑今建議，很難用單一手段解決塞爆的問題「最終還是要政府要祭出公權力，透過行政手段來控制。」像是仿造郵局領三倍券的作法，按照車號尾數單雙出遊日來達到分流效果。

王文傑表示，民眾的旅遊是非常難控制的，最終政府要祭出公權力，對「流」的控制，除了鼓勵車號尾數單雙數的行政手段，旅行社也要想辦法去創造「週間商品」，商品設計服務創新，創造一個趨勢、創造一個風向，達到疏散人群效果。

面對全球疫情還未緩和，王文傑說，就算國境打開，這也是個緩慢的復甦，「可能長達三年」，當多數民眾必須轉向國旅，「改得慢當然就被淹沒」，規模一但要花1-3年投入國內，改善的是商品，更優質的境外旅客，正是一個正向循環。

對於政府紓困措施，王文傑坦言，「政府不可能無限紓困」，但透過紓困，確實給了業者緩衝時間來選擇如何因應疫情，有多少資金、你能撐多久，以及同事們去溝通，儘量保持戰力，但別忘記紓困的錢是誰的錢？是大家的錢。

王文傑認為，雖然外在挑戰嚴峻，但業者其實比外界想像強壯，以近期國內旅遊的爆發程度，就是很不錯的情勢發展，作為產業龍頭，雄獅也希望可以做到與產業鏈上中下游業者合作，也盼業界們能正向思考，趕快投入這波國旅商機。

(中時 )