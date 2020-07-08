保護元件大廠聚鼎（6224）於今日董事會決議，透過子公司聚燁科技，與德商漢高集團（Henkel）美國子公司簽署協議，收購該子公司旗下金屬散熱基板與線路板（TCLAD）事業部門之全部資產與業務。

收購範圍包含在美國威斯康辛州Prescott 10萬平方呎土地廠房與機器設備、存貨、商標、專利、著作權、Know-how 技術、客戶關係及商譽等，並續聘約273名員工，但不含債務。

漢高TCLAD部門，前身為美商貝格斯公司(Bergquist)轄下的散熱產品部門，於2014年間貝格斯為漢高併購。TCLAD 於三十餘年前即開發出專有的濕式製程，生產優質絕緣介質層，專攻高導熱率的各類應用市場，產品涵蓋商用及車用LED照明、工業用 LED 特殊照明、工控電源(IPM)、航太國防應用等，數百家客戶遍布北美、歐洲、南韓、台灣及中國大陸，且有過半數為獨家供貨，三十年餘來均為金屬散熱基板的全球龍頭廠商，其技術及產品規格更是客戶及同業的引領指標。

聚鼎董事長兼執行長朱復華表示，聚鼎自2007年起即深耕金屬散熱基板市場，並獨立研發不使用溶劑的環保乾式製程，獨步全球，客戶也遍及電視背板、商業及車用照明、高速運算等領域，乃亞洲唯一以金屬散熱基板製造為專業的廠商。本件收購，可取得TCLAD 全球領導地位與通路，更達成乾濕式製程的技術互補與共同研發平台，建立更完整的產品組合，持續獲取精密傳導需求的世界級訂單。在交割整合完成後，預期可增加聚鼎之合併營收達50％以上。

瞻望前景，未來數年電動車將大幅成長，電動車動力輸出控制模組IGBT的散熱需求必然隨之增高，金屬散熱基板可為此散熱需求提供最有效的解決方案。

聚鼎收購TCLAD部門，正結合雙方強項，擴大全球各區域的行銷佈局，且可迎來此電動車需求的風潮，超前部署，齊力推升聚鼎未來的合併營收及獲利。

(工商 )