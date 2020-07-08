期待全新的Galaxy Note手機嗎？一如業界傳聞，三星官方已向媒體發出邀請函，確認將於台灣時間8月5日舉辦線上Galaxy Unpacked發表會。預計本次發表會三星將會大幅擴充旗下5G消費端產品的陣容，迎上台灣5G開台後申辦的浪潮。

三星稍早前向媒體發出邀請函，確認將會在8月5日晚上10點舉辦線上Galaxy Unpacked發表會，並將在三星官網www.samsung.com/tw、www.samsungmobilepress.com、www.samsung.com/galaxy 進行直播。有興趣的星粉可以第一時間直擊現場，了解新品的最新資訊。

三星在邀請函中指出，在世事迅速變遷的時代，人們都在追求更富有意義的連結，並且期待時刻抱持生產力。前提是所持有的行動裝置必須要能有助於時刻與重要事物保持連結，並以全新的方式結合工作與娛樂。三星邀請有興趣的朋友都可以一同「探索全新的Galaxy生態圈如何強化人們的生活。」可以預期本次應該會有不少新產品發表，且彼此間的互動與互通方法，也預料是重點特色之一。

根據先前報導，三星在本次發表會中預計推出的新品還不少，包含兩款Galaxy Note 20系列、Galaxy Fold 2(有報導認為名稱是Galaxy Z Fold 2）、Galaxy Z Flip 5G版，Galaxy Tab新品，以及Galaxy Watch 3智慧手錶等等。在前兩年，三星針對Galaxy Note 系列的S Pen多有升級，加入遠端遙控功能，讓S Pen成為遙控快門，也可變身投影時的切換投影片的簡報筆；2019年則是加入手勢感應的功能，可透過感測特定手勢來操控手機變焦、切換鏡頭等，控制上令人備覺「神奇」。今年Galaxy Note20的S Pen會有哪些變化，也讓人頗為期待。

(科技)