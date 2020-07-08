旅遊業者雄獅（2731）啟動集團轉型、全面搶攻國旅商機，在過往布局基礎逐步發酵，配合國旅需求回溫，帶動2020年6月營收谷底回升。雄獅董事長王文傑認為，6月表現不算好，但近3周業績成長遠超出預期，看好7～9月營收將更有看頭，對未來發展樂觀。

雄獅2020年6月自結合併營收1.17億元，月增達84.04％、年減95.82％，已自谷底明顯回升。不過，受疫情衝擊，第二季合併營收2.82億元，季減93.65％、年減96.5％，創歷史新低。累計上半年合併營收47.31億元，年減69.09％，創同期新低。

王文傑今天表示，雄獅已明確調整定位，3個月前就說就地整編、全力服務國旅。在此過程中，雄獅國際化的能量在當跨國旅遊回復後，將全力把此階段針對國旅的服務，改向推廣外國人來台入境遊，體驗更美好的台灣、做更好的商品及服務改善，「這是個超級機會」。

王文傑也認為，疫情使他越覺得人必須從危機中找出新生機，並表示歷年來雄獅都是如此度過。在疫情前1個月，雄獅確實陷入混沌、不確定甚至恐慌，但隨後的4個月，可看到雄獅調整策略組織，緊密與政府、產業共同溝通協調，帶領同仁不斷共同創造商機。

對於疫情造成出境旅遊歸零，影響作跨國移動的運輸及旅遊業，旅遊業市場面臨重新洗牌，王文傑認為，沒有人可以抵抗市場，「只能拖延、放緩、避凶」，但政府也要和企業有更好的對話，使紓困更精準有效並與時俱進。

王文傑表示，疫情使他和高層不再糾結，順勢啟動世代交替，也讓雄獅更能堅守基層員工不放無薪假的防線。雄獅過去對國旅的布局已開始發酵，認為6月營收表現不算好，近3周業績成長遠超出預期，看好7～9月營收將更有看頭、「未來逐月翻身」，對未來發展樂觀。

(時報資訊)