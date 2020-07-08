跟緊緊！美明年退出WHO 陳時中：持續了解美方想法和作為 14:582020/07/08 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於美國明年退出WHO陳時中表示，會持續了解情況。(圖中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國宣佈明年7月6日退出WHO，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，此舉不管是對醫療、對政治，影響相當大，外交部會持續觀察，與美國在台協會（AIT）保持聯繫，瞭解美國的想法和作為，再思考下一步怎麼做。 對於國際醫療何時開放，陳時中表示，目前針對原來就有來看病的，或是身體情況出現變化的，都會以專案方式處理，對於通案要如何做，這禮拜會進行討論。 美國將正式退出WHO 台網友嗨喊：見證歷史的一刻 美告知聯合國將退出WHO！明年7月6日生效 (中時 ) #美國 #退出 #WHO #陳時中 #AIT #保持聯繫 #討論 也許您會感興趣 推薦閱讀 越南擬將台灣列優先開放名單 陳時中：快了 11:072020/07/04 生活 最早通報疫情者非大陸 陳時中：很多事會越來越清楚 11:402020/07/04 生活 台越通航 陳時中說快了 04:102020/07/05 生活新聞 搶救觀光巴士 業者邀阿龍助陣 04:102020/07/06 地方新聞 羅智強轟「新南向」 諷民進黨政府：嘴說不要，身體誠實 08:512020/07/06 政治 陳時中相挺好感情 陳其邁感謝笑稱「只差沒睡在一起」 12:502020/07/06 政治 不知陳時中到高雄 楊明州尷尬 13:352020/07/06 政治 柯P明與阿中、阿龍同台 坦言平常心 16:222020/07/06 政治 中醫改台醫 江啟臣：陳時中先改陳時台 16:312020/07/06 政治 台灣要不要普篩？沈富雄驚爆這數字 18:592020/07/06 政治 生活熱門新聞 三倍券綁哪張信用卡？這5張卡回饋不限名額 - 生活 動漫展腿開開露下體...假coser素顏照曝光！網喊6字 - 生活 搶中衛口罩！Pchome24h、Yahoo奇摩今天開賣 各家整理包出爐 - 生活 搶6款中衛口罩！Yahoo奇摩今早11點開賣 各通路整理包 - 生活 武漢返台國人 即起不用再集中檢疫了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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