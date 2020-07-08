美國宣佈明年7月6日退出WHO，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，此舉不管是對醫療、對政治，影響相當大，外交部會持續觀察，與美國在台協會（AIT）保持聯繫，瞭解美國的想法和作為，再思考下一步怎麼做。

對於國際醫療何時開放，陳時中表示，目前針對原來就有來看病的，或是身體情況出現變化的，都會以專案方式處理，對於通案要如何做，這禮拜會進行討論。

(中時 )