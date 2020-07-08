新冠疫情引發觀光產業倒閉潮、裁員潮，交通部長林佳龍昨一席「沒有競爭力就逐步退場」說法惹議；對此新北市長侯友宜今表示，不論是業者還是地方首長，大家都要一起並肩作戰，尤其新北市是北部重要的好山好水好風景的地方，只要旅行社跟新北市一並肩作戰、好好規畫，不管大間還是小間的旅行社，相信業者都可以賺錢。

(中時 )