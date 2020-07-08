林佳龍「沒競爭力就退場」惹議 侯友宜：並肩作戰都可賺錢 14:592020/07/08 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席「社區小旅行‧齊心拚經濟」記者會。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情引發觀光產業倒閉潮、裁員潮，交通部長林佳龍昨一席「沒有競爭力就逐步退場」說法惹議；對此新北市長侯友宜今表示，不論是業者還是地方首長，大家都要一起並肩作戰，尤其新北市是北部重要的好山好水好風景的地方，只要旅行社跟新北市一並肩作戰、好好規畫，不管大間還是小間的旅行社，相信業者都可以賺錢。 (中時 ) #旅行社 #新北市 #觀光產業 #倒閉潮 #裁員潮 #林佳龍 #侯友宜 也許您會感興趣 政治熱門新聞 被叔叔帶頭罷免 「她」力挺王浩宇！網歪樓：是真愛 - 政治 陳其邁稱當選恢復大港開唱 一查驚見大港停辦真相 網：太扯！ - 政治 「罷免陳致中」連署竟破萬！發起人證實將... - 政治 王淺秋變了！最新造型曝光 2.4萬網友推爆 - 政治 連任有望？台中最新民調 盧秀燕支持度曝光... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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