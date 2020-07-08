汐止「公八公園」占地約2600坪，因地勢低窪未活化利用，林蔭相當茂密。（議員白珮茹提供／許家寧新北傳真）

新北市議員白珮茹呼籲維持原始森林特色，保留這座媲美大安森林公園的「城市之肺」。（議員白珮茹提供／許家寧新北傳真）

坐落在新北市汐止公園旁的「公八公園」預定地，占地約2600坪，綠樹成蔭，市府規畫成打造成樂齡公園，市議員白珮茹發現原先擬將綠地「剷平」闢建共融公園，疾呼搶救樹蔭，維持原始森林特色，保留這座媲美大安森林公園的「城市之肺」。

白珮茹指出，在全球暖化的時代，都市越來越熱，汐止有得天獨厚的基隆河、金龍湖調節溫度，以及公八公園茂密林蔭，就連日本建築師安藤忠雄都主張「城市要多種樹才美麗」，因此她堅決反對將樹砍掉，要求規畫單位不管如何設計，這批樹一定要留下！

白珮茹說，這塊綠地公園相當珍貴，可以說是「汐止的心臟」，統計米徑10公分以上的喬木有黑板樹、秋楓、羊蹄甲等20多種樹種、將近百棵大樹，她認為一棵樹要養到這麼高大非常不容易，「只要樹留下來，鳥就留下來，生態也就會留下來。」

白珮茹表示，成群樹林能讓幼童在公園奔跑，有樹蔭可以避免曝曬中暑，市民也可以就近享受滿滿的芬多精；至於近年共融式遊具風行，造價較高，為傳統設施的3至4倍，可參考國外公園，以原始融入地景設施為主，不必跟風為設置而設置。

白珮茹也建議，公八公園應該與周邊消防隊、被鑑定為海砂屋的舊調解委員廳舍會進行整體規畫，不然景觀相當突兀；至於公園是否要設置公廁供民眾「方便」，她說，若設在公園中央有礙景觀，但若過於偏僻恐造成治安死角，還需要地方進一步討論。

新工處副總工司黃崇豪坦言，當初顧問公司確實未考量到原始樹種問題，因此砍樹的想法並未通過；在民代建議下，未來設計設施時會納入地形空間配置，樹木會盡量留在原地，針對老人及身心障礙民眾設計部分共融遊具，預計年底完成設計、明年發包。

(中時 )