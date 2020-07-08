二信高中資處科林宇杰以原住民身分錄取臺科大企管系開出的全國唯一原住民名額，圖與母親合影。（二信高中提供／吳康瑋基隆傳真）

全國四技二專甄選放榜，二信高中資處科林宇杰以原住民身分錄取台科大企管系開出的全國唯一原住民名額，得知消息後單親且身為新住民的媽媽相當欣慰，林宇杰說，媽媽在工廠做著長期的負重及機械式重複動作，早就出現嚴重的職業傷害，但媽媽總是鼓勵他「我沒事，只要你把書讀好就可以，剩下的你不用管」，才促使他考上理想目標。

二信高中校長林立指出，林宇杰父親是阿美族，母親是大陸籍，父親在他三年級時因為意外過世，媽媽一手扛下撫養孩子的重擔，靠作業員微薄薪資辛苦供養孩子讀書，長期的負重造成身體的職業損傷，但她仍堅持長時間的工作，就是為了培養孩子在未來能過穩定的生活，他說，科大甄選入學管道門檻較分發入學的分數要求來得高，但林宇杰憑藉著堅強的意志推甄上台科大企管系正取名額，令人欣慰。

林宇杰表示，自己是家中的獨子，媽媽為了讓他受好的教育，信義國小畢業後就送他進入二信國中部，當時看到媽媽辛苦工作賺錢，甚至都把身體搞壞了，但每次關心媽媽時，媽媽總是要他放心的讀書、不用擔心，他忍著心裡的不捨，就是為了回報媽媽的辛苦，讓她過好生活。

導師周美秀表示，林宇杰心思細膩，三年來拿到一張乙級證照及三張丙級證照，在這次技專統測上，更得到數學滿分、原始分超過四百的好成績，她相信林同學在天上阿美族父親知道了會相當開心，也讓媽媽萬分欣慰。

(中時 )