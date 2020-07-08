台灣目前針對中低風險與低風險國家提供短期商務來台可在第五天、第七天自費採檢。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，已經在考慮新增斯里蘭卡從中低風險提升到低風險國家，此外，日本、韓國原本在中低風險國家，因為群聚感染頻傳，也被列入觀察名單，恐被降級。

陳時中表示，目前澳洲被列為低風險國家觀察名單、另一個則是斯里蘭卡（可能從中低風險到低風險），至於日、韓兩國，因為群聚頻發生，因此也在擔憂，現已列入觀察名單，可能會有升、降級。

圖為澳洲解封後疫情回升。(指揮中心提供)

(中時 )