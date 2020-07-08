半導體通路商大聯大（3702）8日上午10點05分公告，已收購台驊投控（2636）605萬4481股，超過最低收購數量585萬8000股、逾台驊5％股權，公開收購條件已成就，8日下午3點半為截止收購時間，由於大聯大本月6日將收購價自28元提高至32元，估計最後收購數量會有較明顯增加。台驊今日收盤價為31.90元。

大聯大是在5月28日大聯大宣布要以每股28元收購台驊，當日台驊股價是24.1元，之後公司股價在26元上下盤旋了逾半個月，當時有法人認為台驊股價已經到天花板了，實際上大聯大是在中國大陸反攏斷核准後，自6月中開始公開收購台驊股票，台驊股東是透過券商申請讓售股票給大聯大，7月2日台驊股價衝破28元，3日衝破30元，6日上午大聯大宣布收購價提高到32元，今日下午將3點半將是公開收購截止時間，估計傍晚大聯大會公布實際收購到的股數。

法人估計，台驊今年上半年獲利可達去年全年獲利8成，今年獲利將較去年成長5成以上。由於台驊海運貨運承攬比重高於空運，第三季海運市場運價大幅拉升，台驊第三季獲利有機會高於第二季，頗為看好。

大聯大是規劃公開收購台驊普通股5％至20％，對於這項收購案，台驊稍早表示，歡迎大聯大投資台驊，樂見針對物流板塊攜手合作，待大聯大完成收購後，雙方將會開始協商合作事宜。

(工商 )