行政院長蘇貞昌宣布將在2022年全面達成「班班有冷氣」目標，基隆市長林右昌於8日指出，如果要進行大規模的冷氣裝設計畫，幾乎每個校園都將進行電力系統地全面更新，學校雖然會有政府的經費補助，但還是需樣遵照財政等即來做配合款，他強調，現在要牽扯到財政能力，將可能造成排擠要考量。

林右昌指出，綜觀多數縣市的財政狀況，普遍並不太好，在2年內要儲備出配合款的投入，而在是需要多考慮，像以基隆市而言，光是整個電力系統的更新就要超過3億1千萬元，希望中央可以給予更多的支持和協助，配套也要到位，千萬不要造成地方財政上的負擔。

林右昌說，對於裝設冷氣方面，市府基本上是樂觀其成，但基隆市校園的建築多老舊，牽一髮動全身，如果要全面設裝冷氣，是一筆非常龐大的經費，他強調，中央的計畫應該要有持續性，經費要充足，配套要到位，進行電力改善工程的料件、電力相關施工人員會不會造成短缺，都需要考慮清楚。

(中時 )