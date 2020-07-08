雷雨彈來襲！新北、基隆等10縣市大雨特報 15:032020/07/08 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雷雨彈來襲！新北、基隆等10縣市大雨特報。氣象局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局發布基隆市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣10縣市大雨特報，今日基隆北海岸、東北部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊。 (中時電子報) #10 #縣市 #大雨特報 #基隆 #北海岸 也許您會感興趣 推薦閱讀 男專偷回收衣物變賣 逾10社福團體受害 13:072020/07/04 社會 8縣市發布大雨特報 嚴防雷擊、強陣風來襲 16:332020/07/04 生活 新北宜蘭大雷雨即時訊息！10縣市持續大雨特報 14:522020/07/05 生活 盧秀燕抽10萬現金幸運兒 嗆聲五都：三倍券在台中花最划算 20:232020/07/05 生活 故宮攜手大嘉義 齊拚文化觀光 04:102020/07/06 地方新聞 太平山蹦蹦車全線復駛 遊客滿載 16:182020/07/06 寶島 新北少年借機車竟被刺死 兇嫌遭判7年10個月 16:552020/07/06 社會 暴雨狂掃九州！發布最嚴重大雨特報 長崎、佐賀、福岡進入第5級警戒 10:412020/07/07 國際 俄國「電磁脈衝砲」 瞬間使飛機失控 射程10公里 21:512020/07/06 軍事 中午雷雨彈來了！新北、宜蘭等9縣市大雨特報 12:062020/07/07 生活 生活熱門新聞 三倍券綁哪張信用卡？這5張卡回饋不限名額 - 生活 動漫展腿開開露下體...假coser素顏照曝光！網喊6字 - 生活 搶中衛口罩！Pchome24h、Yahoo奇摩今天開賣 各家整理包出爐 - 生活 搶6款中衛口罩！Yahoo奇摩今早11點開賣 各通路整理包 - 生活 武漢返台國人 即起不用再集中檢疫了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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