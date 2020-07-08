對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局發布基隆市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣10縣市大雨特報，今日基隆北海岸、東北部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊。

(中時電子報)