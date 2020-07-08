繼頭份市公所完成全市公立中小學裝冷氣後，竹南鎮公所也從2019年起編列預算，分2年替全鎮11所公立高中小學裝冷氣，預估需6千萬元，目前已展開設計規畫，鎮公所希望能在8月間完成發包動工，趕在新學期開始前完工提供學生使用。目前政院有意要全面裝冷氣，鎮公所得待細部計畫頒下後再調整原計畫。

竹南鎮長方進興是在2018年參與鎮長選舉時，在參選政見中提出替全市公立商中小學裝冷氣，方進興當選後，隨於2019年底提出預算編列，由鎮代會通過後，今年開始執行。

竹南鎮公所裝設冷氣計畫，是分2年編列預算，全市共有11所公立高、國中、國小，共305間教室，2020年先裝設7校164間教室，2021年再對期餘4校共141間教室施工。

2019年鎮公所編列預算為2500萬元，2020年則再編3500萬元，全部預算約需6千萬元，共裝設612冷氣。預算中費用涵括了購置新冷氣機、電力設施改善及管線施工等費用。

竹南鎮公所為了爭取議價空間，能降低新裝冷氣費用，採取由鎮公所統一發包方式，由鎮公所統一設計規畫後，再統一發包施作，目前已展開設計規畫作業，鎮公所希望加快腳步，能在8月間完成發包施工，趕在新學期開學前完工供學生們使用。

由於政院日前提出全面補助學校裝冷氣，但因計畫細節仍未出爐，因此，竹南鎮公所將繼續依原計畫實施，待政院補助方案正式頒下後再視情況調整。

(中時 )