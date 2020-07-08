中央流行疫情指揮中心今(8)日召開例行記者會，對於媒體提問何時公布大陸風險感染等級，指揮官陳時中表示，大陸資訊不透明，並且對於大陸疫情目前情況感到相當疑惑，需要再觀察；另外對於陸配及其子女何時返台，則是還沒有時間表，也沒聽聞陸生可在年底回台。

陳時中提到，大陸疫情現在看來是處於不明朗的情況，雖然有掌握到大陸對外公布數據緩緩下降，但小區流動還是在增強中，對大陸疫情因此感到相當疑惑，還需要再觀察。

陳時中也說，大陸的資訊透明度不足，因此對於大陸疫情必須持續觀察，「不是大家說急著怎麼樣，放一個破口進來，影響就是很大，台灣目前來說是解封，所以更是要嚴管」。

至於近來諸多陸配反映，子女到今天無法回台，當中甚至出現像是情侶或夫妻被迫分隔兩地、母子或家人無法相聚等人倫悲劇，這些問題看來陸委會已經無法決定，但武漢台商卻可以回來，甚至不用集中檢疫，何時開放讓陸配與陸配孩子回到台灣？

對此陳時中則說，只能開放國人與有居留證的，其他則仍是維持身分別的管制，不再於移動風險的問題，因移動風險仍需要視整體疫情透明度來放寬，不過陸配子女回台目前確實還沒有時間表。

近日則傳出開放陸生回台時間在年底，教育部與指揮中心多次被媒體詢問，都沒有提出明確說明。陳時中則回應，陸生仍是由教育部安排，而教育部也將開始進行第二波中低風險國家境外生返台，請各校協助開放宿舍，但陸生方面，則是沒有聽聞年底可以回來。

(旺報 )