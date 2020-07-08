公平會8日委員會決議，不禁止佳世達科技與明泰科技結合。公平會表示，佳世達科技以公開收購明泰科技的方式達到持有表決權股份總數三分之一以上，符合公平法結合型態，因此依法提出結合申報。

公平會指出，佳世達科技主要生產液晶顯示器、投影機、POS系統設備及偏光片，明泰科技則代工生產乙太網路交換器、WLAN及網路攝影機，兩家在產品上沒有水平競爭關係，也無上、下游垂直供應關係。經考量法令管制改變、技術進步及參與結合事業原本是否有跨業發展計畫等因素，公平會認為兩家結合不致減損潛在競爭可能性。

此外，公平會也考量參與結合事業主要產品之性質、用途、生產方式、原材料及客戶群均不相同，並不具生產或消費互補性，較無形成搭售或綑綁銷售之可能，亦無反競爭組合效果疑慮，因此兩家結合後不具有顯著限制競爭疑慮。

公平會最後表示，經函詢目的事業主管機關、相關產品競爭同業及上下游交易相對人意見，並綜合研判後，依公平法規定，不禁止其結合。

(工商 )