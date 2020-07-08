政府為了鼓勵民眾於新冠肺炎疫情趨緩後展開「防疫新生活」，積極參與運動活動，教育部提撥20億運動發展基金，準備發放400萬份每張面值500元的「動滋券」，堪稱「體育振興券」，民眾可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用。

教育部部長潘文忠表示，指示體育署從運動發展基金中編列振興預算，除了三倍券，針對運動產業加碼振興，刺激民眾的運動消費。

體育署綜合規劃組組長劉姿君解釋申請及使用方式，「除了之前三倍振興券登記的26間廠商，也歡迎運動產業業者上『動滋網』登記，綜規組審合通過後，民眾就可以在這些店家使用『動滋券』。」

劉姿君補充：「申請動滋券沒有年齡身份限制，只要本國國民及持有居留證的非本國籍配偶，都可以上『動滋網』登錄個人基本資料參加抽籤，登記採分流方式，7月20日起身份證末碼單數者在周一、三、五登記，偶數者在周二、四、六登記，周日則開放單、雙數均可登記，7月28日抽籤，中籤者會透過簡訊、電子郵件通知，民眾也可以上動滋網查詢。」

動滋券屬於線上電子錢包，中籤者上「動滋網」填寫資料後，就可獲得500元抵用券的QR Code，可以先線上購買運動票券或裝備，再到現場掃QR Code折抵，可以單次或多次抵用，使用期限到今年12月31日，不足額民眾必須自補差額。

(中時 )