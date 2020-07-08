「海軍陸戰隊失事」造成兩死一傷，民進黨新境界文教基金會副執行長吳怡農昨天發言遭國防部及蔡英文總統「打槍」；民進黨前立委段宜康今在臉書力挺，「吳怡農講的有錯嗎？」

段宜康今在臉書說，演習、測驗、下基地的首要目的，本來就是在找出部隊的弱點和缺失；追求臨場表現完美，往往反而掩蓋了問題。

他強調，這是國軍和美軍演練思維，最大差異之所在。

(中時 )