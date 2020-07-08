演習表演說被總統打槍 段宜康：吳怡農講的有錯嗎 15:152020/07/08 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳怡農演習表演說被總統打槍，段宜康：吳怡農講的有錯嗎。翻自吳怡農臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「海軍陸戰隊失事」造成兩死一傷，民進黨新境界文教基金會副執行長吳怡農昨天發言遭國防部及蔡英文總統「打槍」；民進黨前立委段宜康今在臉書力挺，「吳怡農講的有錯嗎？」 段宜康今在臉書說，演習、測驗、下基地的首要目的，本來就是在找出部隊的弱點和缺失；追求臨場表現完美，往往反而掩蓋了問題。 他強調，這是國軍和美軍演練思維，最大差異之所在。 (中時 ) #吳怡農 #演習 #國防 #蔡英文 #陸戰隊 #段宜康 也許您會感興趣 政治熱門新聞 被叔叔帶頭罷免 「她」力挺王浩宇！網歪樓：是真愛 - 政治 陳其邁稱當選恢復大港開唱 一查驚見大港停辦真相 網：太扯！ - 政治 「罷免陳致中」連署竟破萬！發起人證實將... - 政治 王淺秋變了！最新造型曝光 2.4萬網友推爆 - 政治 連任有望？台中最新民調 盧秀燕支持度曝光... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。