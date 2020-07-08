239位科學家近期在致世界衛生組織的公開信中表示，新冠病毒會藉由空氣傳播，呼籲各界提高警覺，世衛7日進一步指出，的確有空氣傳播的證據。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，科學界認為有空氣傳播的疑慮和可能性，我們也不排除這是需要去注意的地方。

張上淳表示，科學家近期指出，新冠病毒會透過空氣傳播，小粒子若懸浮在空氣中，停留的時間更長，過去的防範措施不足，可能造成全球疫情持續擴散。

在醫院環境裡面，一些醫療處置可能產生氣溶膠。張上淳表示，國內都有建議醫院避免做這樣的處置，我們的防範措施足夠，絕對是超過接觸傳播、飛沫傳播的作法，在負壓隔離病房，醫療人員都會配戴N95口罩，並穿著防護衣。

張上淳表示，以國內過去的經驗來看，未診斷的個案到醫院，除了有一名個案造成院內感染外，其餘都沒有造成傳播。而生病的人和未生病的人都戴口罩，傳播的機率也會大大減少。

另一方面，密閉空間要注意足夠的換氣，避免懸浮粒子飄散。對此，張上淳說，我門一直強調空氣流通，包括考試、上課的時候要開窗，目的也是減少傳播的可能性。若科學界認為有空氣傳播的疑慮和可能性，我們也不排除這是需要去注意的地方。

張上淳表示，這些科學家也提出，不是100%足夠證明空氣傳播的可能，但需要提高警覺。台灣的狀況目前保持的不錯，還沒有發生這樣的事。

(中時 )