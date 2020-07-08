爆料蘋果新品消息準確度頗受信賴的天風國際分析師郭明錤先前預告，蘋果（Apple）iPhone 12系列（暫定名稱）為了有效壓低售價，將不會附贈EarPods有線耳機以及充電器（會有充電線），引發關注。如今，又有更多相關證據出現，證實了這項說法。

在分析師郭明錤預測，今年的新iPhone盒內不附耳機、也不附充電器後，陸續有不少相關消息接連證實了一樣的看法。包含有網友分享蘋果進行了線上網路調查，了解用戶會怎麼處理手機盒中的充電器。而《MacRumors》則是分享了一張宣稱是iPhone 12盒內托盤的設計圖，從圖中來看，很明顯沒有預留充電器以及耳機的位置，而僅能放得下充電線。

ConceptsiPhone的Ran Avni製作的iPhone 12包裝內托盤概念圖。（摘自MacRumors）

值得留意的是，這也僅是「看圖說故事」。最終還是要等蘋果正式發售新iPhone，一切才能底定。至於蘋果為什麼要這麼激進的不在iPhone 12系列手機的包裝盒中附上有線耳機以及充電器，除了進一步可降低產品售價之外，也可縮減包裝盒的體積，降低運輸成本。此外，也能進一步推升AirPods無線耳機的銷量，並且對於減少電子垃圾盡一份心力。

蘋果多年來都選在秋季發表新iPhone，今年則因為疫情影響，供應鏈、研發端都備受影響，數度傳出可能延後發表，延後上市的傳聞。近期則是有產業消息傳出供應鏈方面已經趕上了原本疫情期間落下的產能，能讓蘋果如期發表新機，但是受限於產能，仍有可能採取分批上市的策略。基於蘋果先前也這麼做過，再來一次也不稀奇啊。

(科技)