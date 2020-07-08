彰化81年次的張姓男子，在假釋期間酒駕遭逮，遭法院判有期徒刑2月，但張男上訴希望法官開恩，二審法官審酌，張男犯罪之客觀犯行情節尚非嚴厲，假釋出獄後，積極生活，身兼3份工作，若因本案撤銷目前假釋，須入監執行2年6月殘刑，可能扼殺其更生契機，因此改判免刑。

判決書指出，張男去年12月11日凌晨，與友人在台中某KTV歡唱飲酒，一直到凌晨4點結束後，開車返回彰化，同日5點39分行經彰南路1段某巷口時，擦撞到1名騎乘機車的黃姓男子，警方獲報抵達現場，經酒測發現張男酒測值達0.36，依法將張男送辦。

判決書指，張男因毒品案遭判7年2月，2014年入監執行，3年前縮刑假釋出監，出監後積極尋找工作，同時在五金行，台中知名餐飲店工作，還兼差計程車司機，也與女友感情穩定，有邁入家庭打算；認被告出監後積極經營生活，盡力賦歸社會。

二審法官認為，張男假釋出獄後，積極生活，在監獄中服刑超過四年，假釋後能快速且穩定建立正常生活實屬不易，被告若因本案所為刑之而撤銷目前假釋，須入監執行2年6月殘刑，是否可能扼殺其更生契機。

最後法官審酌，其犯罪之客觀犯行情節尚非嚴厲，縱依刑法第59條之規定酌減其刑為1個月，仍須面臨撤銷假釋後之殘刑，其此段期間努力重建的生活將歸零，當屬一般社會情狀下可資寬貸，認無嚴格追究之必要，因此依刑法第61條免除其刑。

(中時 )