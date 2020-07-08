近來社會詐騙事件頻傳，不少人因假宗教真斂財，而家破人亡，甚至命喪九泉。民國72年，台中地區有名42歲的神棍路過一間豪宅，設局認識住在裡面的富商，想不到這名神棍不只騙財還騙色，和員外28歲大的女兒在一起，前後總計詐財800多萬。員外女兒羞愧搬離住所後，神棍還追到新住所和她爭執，最後失手勒斃富商愛女。檢警初步調查，本想以女子自殺輕生結案，但現場遺留諸多疑點，給法醫高大成一眼識破「這是他殺！」

據警方了解，該名神棍為了斂財，當年特地去買了三條金塊埋在員外家中的樹下，並在隔日預謀經過化緣時，誇讚員富商金光閃閃，尤其樹下特別閃亮，富商聽了後禁不住好奇，派工人開挖，竟然真的挖出金條後，從此對神棍便十分信任，還給了他一間套房居住在家，凡事都先問過神棍後再作決定，當成自己家神。但神棍卻愛上了富商的女兒，2人聯手騙了富商800多萬，讓法醫高大成驚呼「這在當時都可以買一幢豪宅了！」

富商事後得知女兒愛上神棍，相當難以接受，又得知2人聯手騙了自己800多萬，一氣之下將2人逐出家門，但富商女兒覺得虧欠，想和神棍分手，神棍一氣之下失手勒斃女子後，讓女子服用安眠藥並把女子掛上絞繩，寫好遺書，將現場設計成自殺狀況。

但檢警相驗過屍體後，發現女方體內含有安眠藥成分，但神棍矢口否認，但人算不如天算，當警方拿著安眠藥前往附近藥局查訪，藥局的店員供稱不但見過兇嫌，還記得他少付50塊。

而住在女子隔壁的歐吉桑也清楚記得兇嫌的長相，因為兩人在案發前曾經爭吵，甚至還對著神棍說：「我記得你啊！2天前我還來上門勸過架！」。更讓高大成感到好笑的是，現場疑點重重，女子腳邊的椅子角度和她根本連不上；上吊女子的髮絲還牽連著絞繩，驗屍多年的高大成表示，一般女子如果是輕生通常會先將頭髮往後盤；最後則是遺留下來的遺書，內容除了道歉以外根本沒提到要自殺，可以研判遺書很有可能是偽造的，最終成功破案，讓高大成笑稱「是我看過最迷糊的嫌犯！」

(中時電子報)