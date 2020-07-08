水利署舉辦潭子外圍分洪道治理工程說明會，立委楊瓊瓔（中）要求治水工程如期如質完工。（王文吉攝）

為改善台中市潭子區及北屯區淹水問題，水利署斥資11億辦理潭子外圍分洪道治理工程，規畫新建截水溝，將雨水導引至旱溪，可改善淹水面積達8公頃、保護5萬人口。立委楊瓊瓔8日出席說明會，除要求工程如質如期完成，並要求施作防汛道路路燈，為當地居民生命財產安全把關。

潭子外圍分洪道治理工程說明會8日舉行，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國及多位里長均出席關心。水利署說明，該工程新建截水溝長度約1050公尺，從北屯支線、四張犁支線排水道之間，截導外圍雨水逕流至仁愛路嘉新橋附近導入旱溪，預定8月動工，2021年11月完工。

嘉仁里長林瑞文及潭北里長林俊堂說，豐原、潭子區有三分之二的雨水排至嘉仁里及潭北里，近年暴雨特或是颱風一來，雨水來不及宣洩造成淹水，居民真的淹怕了！

楊瓊瓔表示，北屯支線雨水自上游滾滾而下，造成地勢低漥的潭子區嚴重淹水，治水工程做好，才能保護民眾生命安全。未來完工後，居民夜間使用防汛道路可能造成危險，目前的工程看不到有路燈的設計，要求三河局變更設計將路燈及供電管線一併施作。

賴朝國指出，潭子外圍截水道是將柳川上游排水分流到旱溪，特別感謝楊瓊瓔立委在2010年爭取潭子區域排水規畫經費，2013年再爭取水利署用地及工程經費，經過7年溝通協調及用地徵收，潭子外圍分洪道工程就要動工了。

現場有民眾反映分洪道完工後，部分農地因高低差關係，耕作出入不便及農水路內水無法排出，建議保留排水孔並設置舌閥等，三河局長白烈燑承諾會請包商檢討改善，以保障農民權益。

(中時 )