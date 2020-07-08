根據振興三倍券預購狀況顯示，多數民眾多選擇紙本券，隨著郵局三倍券將在15日開放購買領取，為防人流爆炸，屆時將比照口罩實名制進行人潮分流。對此，國民黨籍台北市議員李柏毅則在政論節目中表示，有兩大隱憂一定會發生。

「新聞深喉嚨」主持人王又正昨(7日)在節目中提到，下一波超商預購當機狀況可能更加慘烈，因為第一波820萬人完成預購，其中紙本佔超過8成，這也代表著還有三分之二的人還沒預購，將引發兩大隱憂，分別是第一，代表大家都要去排隊領券，超商郵局可能會爆炸，或者剩下三分之二未預購的人會去郵局排隊；第二，有人認為用信用卡綁定的話，消費金額比較難掌控，就會「衝動性消費」，但選紙本可以精確控制，結果「不想多花錢、就是沒有刺激經濟的加碼效果了」。

對此，李柏毅則直言，一定會發生，因為民進黨完全估計錯誤，數位券銷量完全不如預期，本來主打電子支付，但很明顯現在超過八成以上民眾喜歡拿紙本，因為紙本消費比較多樣性、多元化，像是可以大家集資買想要的手機 ，甚至還有很多店家會自行補貼給來購買的民眾，連殯葬業者都有「超前部署」，那為何民進黨還要硬要把電子支付作優先呢?他則說，「因為騎虎難下」。

另外，李柏毅說，這次發放三倍券的受害族群第一個首當其衝就是「郵局人力」，鐵定爆滿，目前紙本需求量超過八成，可能目前會不夠，就是15號當天一定會有人到郵局瘋狂排隊搶領第一批，深怕之後拿不到，之前大太陽下領取紓困補助金的排隊狀況又會出現。

還有，李柏毅說，超商店員也會受害，還有議員、立委電話會被打爆，因為近期已有很多民眾打電話詢問三倍券相關問題。

(中時電子報)