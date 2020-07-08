美國新冠肺炎疫情日益惡化，根據約翰霍普斯金大學統計，至今已逼近3百萬人確診、13.1萬人死亡，至今仍有多處學校暫停面對面授課，改為線上教學。隨著單日確診連日攀升，讓專家形容疫情現況已是「自由落體」，但美國總統川普7日仍宣稱，白宮將施壓州政府讓學校在秋季開門；不過，美國首席防疫專家佛旗早已警告，就算疫情受控，在秋季仍有可能再次大爆發。

據美國《國會山莊》報報導，川普在白宮內一場與政府官員及學校行政人員的會議上表示，讓學校繼續關門，在政治上不會是好事，「我們不會讓人們在此事上特別做政治文章，或者基於政治理由阻擋；他們認為讓學校關門在政治上有利，所以繼續關閉學校。想都別想」。

川普接著表示，「我們將繼續對州政府與其他人施壓，直到學校開門」，並同時強調近期新增的確診主因出於美國檢測能力增加。不過公衛專家則表示，確診數攀升主要是部分城市解封後，人們群聚更多且不保持社交間距所導致。

新增確診數未見受控，也讓人們擔憂秋季是否能平安復學。川普與副總統彭斯（Mike Pence）、衛生及公共服務部部長阿札爾（Alex Azar）、教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）、疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield），以及白宮新冠肺炎工作小組應變協調員柏克絲（Deborah Birx）參加了這場長達一整天的會議，不過在川普開口之前，川普政府已明確表達「學校要在秋季時恢復面對面授課，不應該再有問題」，彭斯也向州政府轉達此一訊息。

阿札爾也表示，當提到重開校門時，「沒有人可以躲在CDC防疫指南後面，以此為由拒絕開門；我們的防疫指南是確保並讓學校開門，好讓孩子們親自到學校上課」。CDC也正擬定附加的防疫指南，幫助校方決定何時以及如何有序地讓校門重開，且教育家與專家也警告，不讓學生進校門上課恐怕會有意外後果，包括兒童飢餓，芮斐德也表示「CDC不會建議學校繼續關下去」。

不過，國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）曾於3月31的白宮疫情記者會上指出，第二波新冠肺炎疫情佷可能在秋天爆發，當時他強調就算未來幾個月能控制疫情，它仍可能在秋天捲土重來。

(中時電子報)