金門縣府未來將優化校園電力系統，以及汰換使用年限較久，耗電不符環保要求的冷氣機組。（教育處提供）

行政院長蘇貞昌昨宣布，全國中小學將加裝冷氣，期許2022年夏天提供舒適學習環境。金門縣早在10年前就超前執行，普通教室已達到「班班有冷氣」目標。縣府今（8）日強調，未來將再進一步優化校園電力系統和汰換老舊機組，做到好還要更好!

縣府教育處表示，金門縣24所國中、小學校，在過去10年間，已陸續完成冷氣安裝的普通教室、行政空間計1049間，未來將再爭取前瞻計畫經費，讓專科教室也做到全面冷氣化外，並繼續優化校園電力系統，以及汰換使用年限較久，耗電不符環保要求的冷氣機組。

該處說明，縣府在今年初已委外盤檢各國中、小校園電力系統，並在5月初完成場勘前置作業，將就亟需改善電力系統及汰換老舊線路的學校，排列優先順序逐年改善。

教育處強調，優化中、小學校園電力系統是縣府政策，也是楊鎮浯縣長的教育規畫重點項目，未來將努力爭取中央經費，打造安全用電及舒適學習環境，並推動校園節電工作，落實環保節能減碳政策。

(中時 )