強化安養信託服務，兆豐金(2886)旗下兆豐銀行異業結盟，大幅提升了信託的加值服務，與康寧醫療集團的合作方案，提供的安養信託除具有專款專用基本功能外，由於長輩入住會館，可能使原有住宅變成空置狀態，為活化資產增加收益，長輩可考量辦理「留房養老」安養信託，將市區不動產交付予兆豐銀行信託，同時委任專業代租代管業者處理租賃事務，租金則自動存入信託專戶安心快樂養老。

依據內政部統計107年65歲以上老人達14.56%，台灣正式進入「高齡社會」，而衛福部的長期照顧十年計畫2.0報告也指出，有12.7%的老年人需要長期照顧，隨著高齡人口比率越來越高，預估失能人口亦將隨之提高。

受到疫情影響，醫療院所及護理之家的防疫措施，對高齡者也帶來諸多不便，不論是就醫或訪視處處受到限制，以致長輩對於財產的管理，都更需要重新安排規劃。

兆豐銀行為讓長輩善用安養信託管理財產，日前特與康寧醫療集團簽訂合作備忘錄，希望藉由舉辦講座進行宣導，並提供各式信託諮詢，以符合長輩與醫院及護理之家等各方的需求。

康寧醫療集團為服務長期照護需求者，由旗下護理之家與康寧生活會館，推出「頤養會館」的新型態服務，讓年長住民享有客製化且便捷的居家醫療照顧服務，會館設在市區則形同「在地安養」。

目前入住會館的住民多有單身子女不在身邊的狀況，為了協助住民處理會館租金及護理照顧費用支付問題，兆豐銀行特別提供安養信託服務，透過信託專戶資金專款專用，無論是自益或他益架構，都可以免去住民或主要照顧者的外出繳費煩惱。

(時報資訊)