美股受制新冠疫情高燒不退，隔夜四大指數皆墨終止連5紅，台股盤初收拾昨日寫下30年新高的心情隨亞股沉澱，盤中續由兩座護國神山台積電(2330)及聯發科(2454)坐鎮山頭發動突襲戰術，帶動指數翻紅向上拉升，IC設計及生技股各擁利多獲買盤敲進，多檔個股攜手漲停人氣爆棚，推升指數一度大漲近百點攻抵12190.27點，終場加權股價指數上漲77.22點為12170.19點，再度攻回12100點大關，成交值略縮為2374.24億元。櫃買市場在生技股點火下，偕集中市場雙創波段收盤新高。今日外資(不含外資自營商)賣超54.6923億元，投信賣超10.2425億元，自營商買超31.4675億元，三大法人賣超33.46億元。

台股今日由雙箭頭台積電(2330)及聯發科(2454)領軍突圍，再登12100點大關。權王台積電(2330)在外資連6買相挺下翻紅走揚，盤中攻高342.5元，距離9兆市值僅一步之遙，股王大立光(3008)周四法說會前夕陷入整理，尾盤賣壓力道增強。IC設計股龍頭聯發科(2454)獲外資喊上千元目標價加持銳不可當，不到9點半就衝上674元，市值一度達1.07兆元，偕股價同譜新高，帶動IC設計族群義隆(2458)、威盛(2388)、原相(3227)、鑫創(3259)、海德威(3268)、類比科(3438)、嘉通(3588)、系微(6231)等攜手亮燈漲停，盤面上表現最剽悍。聯合再生(3576)攜雙壽險成立日曜能源，加速台灣綠能發電發展，在多頭捧場下放量漲停寫8個月高價，點燃太陽能族群元晶(6443)跟進亮燈闖波段高價，國碩(2406)、安集(6477)跟著喊燒。

生技產業獲國家隊力挺，利多大放送！原訂明年落日的「生技新藥產業發展條例」再延長10年、至2031年，並擴大適用範圍，激勵生醫族群熱鬧開香檳慶祝，今由股王合一(4743)再飆漲停433.5元新天價領軍，盤中包括合世(1781)、訊聯(1784)、易威(1799)、永日(4102)、中天(4128)、健亞(4130)、晶宇(4131)、太景*-KY(4157)、展旺(4167)、醣聯(4168)、浩鼎(4174)、杏國(4192)、永昕(4726)等高達20檔個股拉炮漲停，生醫股人氣沸騰，上市櫃生醫類指漲幅分別逾2%及5%，呈現全面噴發走勢。

美國新冠肺炎確診數持續飆升，確診數破300萬，令外資感到擔憂，今日翻空賣超54.69億元，對台股連6買止步。分析師表示，新冠肺炎二次疫情難擋，短線仍為不確定因素，惟台股改寫30年高點、站上12,000點，短線軋空行情啟動，7月6日低點11,941點為短多空分界，短線創高趨勢不變，中小型股強勢，內資心態仍偏多，大盤均線向上發散，短線支撐在11,800點。時值除權息旺季，上市融券仍在80萬張水位，有機會再添上攻火力，外資回補、除權息旺季、高殖利，資金派對繼續，指數仍有高點可期。

法人指出，線型架構在突破12,026點壓力衝至12,249點後，開始面臨過關拉回壓力，但目前兩座護國神山台積電及聯發科股價仍穩定，大立光9日、台積電16日的法說會，將是大盤漲跌分水嶺，上檔仍以12,682點為目標，下檔先守月線11,650點。下半年經濟面優於上半年，美股及台股企業獲利谷底回溫等，台股有機會挑戰天花板12,682點，惟7、8月除權息影響大盤300多點，而美國那斯達克與台股櫃買指數共通點，皆為市場的信心指標，具有領先表態的特性，在二者走勢未見轉弱跡象前，指數逢拉回都可留意切入買點。選股方向可留意6月營收優、第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、生技/防疫等。

(時報資訊)