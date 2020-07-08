吉茂(1587)今天下午召開法說會，並公布6月營收，單月達到1.62億元，年增28.88％，創單月歷史新高，主要受惠於北美汽車零件主要供應商Spectra Premium Industries Inc.(SPI)破產，所帶來的轉單效應；累計上半年營收7.28億元，與去年持平。由於轉單效應延續，法人估計，7、8月營收有望再創新高。

2019年美中貿易戰，美國對大陸出口汽車水箱課徵25％關稅，吉茂是唯一在台灣及大陸二地皆有生產基地水箱供應商，相較競爭對手更具有關稅上的優勢，加上吉茂是台灣唯一跨入OES市場的AM水箱供應商，出貨到北美的價格更具有競爭力，可以說是美中貿易戰的受惠者。

2020年第1季開始新冠肺炎疫情衝擊全球，吉茂今年大陸廠受疫情影響不大，在疫情爆發兩周後，大陸廠就恢復供貨；但北美影響較大，美國封城，導致4、5月營收下滑，美國在恢復經濟活動後，加上今年3月北美汽車零件主要供應商SPI破產聲請重整，退出水箱供貨市場，吉茂獲得轉單，美國主要通路商客戶拉貨力道強勁，6月營收創下新高。

由於SPI單供應北美水箱一年的出貨量就高達200萬片以上，市占率相當大，吉茂獲得轉單，並加大DIY市場的供貨量，讓吉茂在北美滲透率大幅增加，預期7、8月營收有望再衝新高。

吉茂全球地區營收占比來看，美國去年比重約55％，但轉單因素，目前占比提高到61％，台灣比重17％、歐洲4％、亞洲13％，其它為5％。

吉茂過去冷凝器著墨不深，但客戶日本DENSO關閉天津工廠，將其技術設備移到吉茂南京廠，吉茂透過DENSO跟豐田品牌切入冷凝器市場，預期2021年將會放量，對整體營收貢獻比重12～15％。

2019年吉茂全球出貨量120萬片，在北美出貨大增下，法人估計今年可望挑戰2成成長，上看145萬片。5月因有處分不動產，單月本期淨利0.82億元，每股盈餘1.25元，法人推估上半年每股盈餘約1.5元，全年挑戰2013年的2.05元。

(時報資訊)