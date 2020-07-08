漢來美食（1268）受惠國內防疫措施鬆綁，6月營運動能持續回升、站上今年次高。展望後市，集團展店布局多軌並進大爆發，除了「宅美食」電商布局底定，7～8月更將一舉開出1家新品牌及3家新店，另有4家餐廳改裝後重新開幕迎賓，為下半年營運動能備足柴火。

漢來美食2020年6月自結合併營收2.67億元，月增19.14％、年減13.66％，回升至今年次高。不過，由於4月營收落底，第二季合併營收6.06億元，季減27.7％、年減30.06％，創歷史次低。累計上半年合併營收14.46億元，年減23.8％，續創同期新低。

漢來美食受新冠肺炎疫情影響，4月營收降至1.14億元新低。但隨著消費者對社交距離安全感提升，單月營收逐月回升，5、6月營收分別月增96.96％、19.14％。隨著國內防疫措施於6月7日鬆綁，來店用餐人潮明顯回籠，帶動營運動能持續回升。

展望後市，除了政府「振興三倍券」將在15日上路，漢來美食持續聚焦品牌餐廳經營，並加強新品牌研發拓展，3日已在台中中友百貨開出新品牌「安那居」活力精燉雞湯，主打個人雞湯鍋套餐，以低於400元客單價主攻單身族和小家庭客群。

同時，漢來美食既有品牌下半年展店進度大爆發，漢來上海湯包10日將在高雄夢時代開出第5店，成為另一小金雞品牌。而位於高雄本館10樓、於3月封樓大幅裝修的翠園粵菜、弁慶日本料理、紅陶上海湯包、海鮮火鍋等4家店，亦將在7月下旬以嶄新面貌重新開幕。

此外，主攻高端餐飲的漢來名人坊，接手位於台北國貿大樓34樓的原世貿聯誼社場址，目前持續緊鑼密鼓籌備，預計8月初正式開幕，力圖穩住原聯誼社會員，並順應年輕新客群改裝環境、訂定價格策略，預計可為營收再添強勁動能。

同時，漢來美食因應疫情展開的「宅美食」電商零售商品亦有新進展，歷時1年研發、將在7月面世的全新零售商品「來拌麵」，7日在內部辦理員購暨大型試吃會後引起熱烈迴響，預估第三季於電商與實體通路上架，可望為集團挹注可觀營收。

(時報資訊)