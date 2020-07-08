大學指考在5日落幕，也該思考要申請哪個科系，對此，有網友好奇詢問，哪個科系唸了絕對會後悔？引發網友熱議，設計系超不合成本，花大錢讀書，但畢業後卻賺超少，另外，語文類科系、生科和企管等3科系也都先不要。

PTT上有網友發文表示，現在的學店實在太多，科系五花八門的，選擇實在很多，都看不太懂到底在學什麼，恰好姪女今年高中畢業，將要面臨選填科系，因此想詢問大家看看，什麼科系是唸了必後悔呢？

貼文立刻引發討論，綜合網友的回答「設計系」是許多人心目中的地雷，因為大學花大錢，畢業賺小錢，投資成本不符，且班上60多個同學，畢業5年後，僅不到10位做本科系的工作，甚至還有人說「我設計系老師業界混不下去跑去教書你說呢？」

許多網友也超不推「語文」相關的科系，非本科系的人語言能力也很強，所以真的想唸語文類的科系，就一定要多學不同的專常，否則只靠本科，真的不夠看了。

另有網友分享「企管」和「生科」也蠻雷的，「沒打算讀研就別選生科」、「生科系，比文組還不如」、「企管吧，明明就是要給emba讀的東西拿去給18歲的人讀。就跟拿微積分給小學生讀一樣荒唐」、「家裡沒公司絕對不要企管」。

(中時電子報)