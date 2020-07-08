國民黨改委會日前提出兩岸新論述，把九二共識當作歷史描述，引起黨內大老關注。前立法院長王金平今天出席指南宮「孚佑帝君成道1140週年大典」受訪表示，若九二共識仍有爭議，朝野應共同思考創造兩岸都能接受的新名詞，來替代九二共識，讓兩岸重新回到穩定和平狀態，能夠繼續交流合作。

王金平說，九二共識大家可以在討論，如果九二共識，仍然有爭議且難以解決的話，大家應該共同思考，如何就兩岸關係創造一個新的定位的名詞出來，讓兩岸都能夠接受，且能夠繼續交流合作，重新回到穩定和平的狀態。

王金平強調，如何創造新的名詞來代替九二共識，這也是大家共同要思考的問題，同時也是朝野共同的課題。談及藍營內鬥，王笑談，不會啦！別的黨逗得更厲害，我們這裡沒有鬥，而是每個人都有自己的理想與立場，不要把他們不同的立場或說法當作是鬥爭。

國民黨在高雄市議長補選茶壺風暴愈演愈烈，王金平對此樂觀看待，認為選情會愈來愈樂觀，傳出以王金平為首的白派不滿，王直接否認，並反問白派沒有開會，怎麼會知道白派的立場？

王金平透露，黨主席江啟臣有特別交代，希望他能夠盡力輔選，除了讓議長順利當選外，也要進一步為市長補選來輔選。媒體詢問，國民黨若輸掉高雄市長補選，江啟臣是否該辭職，王說，有必要這樣子嗎？哪種輸？是高雄市議長改選輸，還是高雄市長補選輸？媒體追問如果「雙輸」，王回，那個再說啦！現在沒有辦法談這個。

(中時 )