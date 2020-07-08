高中免試入學8日放榜，台中一中今年錄取門檻為97點、台中女中最低錄取點數落在95點，兩校最低入學點數都比去年增加約3點，顯示高分群學生競爭越趨激烈；校方分析，主要是今年高分群考生增加，再加上公立學校配合政策每班減收1人，連帶使得入學分數提高。

台中一中指出，今年入學新生人數為822人，最低錄取點數97點，比去年的94點、前年95點都高，且新生中會考成績滿分者有14人，達到110點者占錄取學生比例約10.8％、100點以上者也高達78.3％；台中女中今年新生數為638人，其中成績滿分者有14人、110點者47人，達到100點以上共415人、占錄取人數65％。

中一中校長陳木柱分析原因指出，今年會考中投區的男生人數較多且成績表現稍佳，再加上中投地區國中教學成效佳好、連帶使得高分群學生比例高於全國，且一中辦學績效卓越、申請入學榜單表現亮眼、對於新課綱的課程規畫多元且完整，受到考生與家長肯定。

值得一提的是，私立國中在會考成績有不錯表現，以一中來說，822名新生中有多達249人來自私校、占比例達28.23％；今年錄取台中女中的新生中也有高達30％是私立國中畢業，較去年增加約1成。

台中一中教務主任彭佳偉表示，學校歷來培育學生社團、學科競賽等有良好成績，且強調多元探索、自學共好的新課綱核心精神，再加上與大學合作開課，都是吸引學生選填的主因。

台中市教育局指出，今年會考一般生總招生名額3萬400人，報名人數2萬3765人，錄取率99.4％，僅154人落榜；以第一志願群錄取佔99.70％，前三志願群錄取達100％，顯示各國中志願輔導選填卓有成效。此外，依據簡章規定經超額比序後同分而增額錄取之學生共8名。

(中時 )