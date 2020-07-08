林佳龍說，上周台中市議員張家銨也反應國1接國3彰化系統交流道有相同問題。（翻攝林佳龍臉書）

圖文作家蕭瑩燈日前在臉書發文，指國道經常出現不夠直覺的指示標誌，批評交通管理單位真的很廢。交通部長林佳龍今日回應稱，雖然高公局設置指示牌符合設置規則規定，但指示牌就是給用路人看的，既然用路人覺得有未盡妥適，那就有改善必要。

蕭瑩燈在臉書上傳一張黑色轎車撞上分隔島的照片，分隔島上有指示標誌牌。他說，經常在快速的一個彎道後出現這種指示標誌，0.2秒間你必須決定左邊右邊；常見的標誌，八德寫在左邊但指向右，鶯歌寫在右邊但指向左，映入眼睛的第一瞬間是文字，左右意識已然確定，下一瞬間又發現右邊的向左、左邊的向右，無怪乎這台車無所適從直接撞上。

林佳龍上午在臉書表示，有注意到國道二號鶯歌／八德匝道口指示標誌的問題，已經轉請高公局改善，另外在上游增設指示標誌，讓大家提早因應。

林佳龍說，其實上個禮拜台中市議員張家銨也有反應國1接國3彰化系統交流道，第一個牌面寫南投、大甲右線，標誌上南投在左邊、大甲在右邊，到了下個分岔路口卻是左右顛倒；已請高公局設法改良，高公局也在一周內完成。林佳龍也請大家幫忙看看，還有那些不易識別的高速公路號誌／標線，提供高公局改良參考。

(中時 )