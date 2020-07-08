「雞排妹」鄭家純臉蛋清純甜美、身材波濤洶湧，個性直率敢言圈粉無數，她主持性知識節目《深夜保健室》尺度大開，才剛爆出有固定性伴侶，最近上節目被問到何時拍謎片、全裸寫真，她全說了。

雞排妹日前上《小明星大跟班》接受網友們的犀利提問，由於她之前自招做過雷射乳暈，不免被問「效果好嗎？會不會很痛？」雞排妹表示自己身為控制慾強的處女座，對身上的每一吋肌膚都很要求，即便有打過臉部皮秒的經驗，事前還敷了一個小時的麻藥，還是覺得乳暈雷射很痛，不過談到成果，她相當滿意：「可以恢復到妳國中時期的顏色。」令現場女來賓聽了都心動不已。

由於她自認有固定床伴，當被問到這題時，雞排妹表示看過一個影集，男主角對他老婆說「沒有一個人可以完全滿足另外一個人」，她認為如果目前沒有規劃要結婚，「為什麼一定要有一段很承諾的關係？」

雞排妹前陣子赴日發展，被問到有沒有片商找拍謎片？她澄清「其實真的是沒有」一旁的吳姍儒接著追問：「可是如果真的有人找的話，妳會答應嗎？」雞排妹馬上回絕：「我不會耶，真的是不會」透露多年前廖人帥問過她何時要拍三點全露的寫真，她沉思一陣子後回：「有一天我知道我自己得絕症的時候。」苦笑地表示有可能會拍一本做紀念。

(中時電子報)