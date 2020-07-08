郭美美曬新男友。（圖／翻攝自郭美May努力努力微博）

郭美美回應網友。（圖／翻攝自郭美May努力努力微博）

大陸「炫富一姐」郭美美6年前因涉嫌開賭場罪被捕，遭判有期徒刑5年，去年她低調出獄，被發現長肉許多，最近她曬近照，五官變得更立體精緻，日前她忍不住在微博公開有新歡，引來網友酸她有錢了就養小奶狗，她則澄清：「是他養我啦」。

郭美美早年扛著「中國紅十字會商業總經理」頭銜，卻在網上發出多篇炫耀名車與名牌包包的文章引發風波，中國紅十字會則發聲明撇清與郭美美完全無關係，郭美美自己後來又捲性交易、開賭場爭議，6年前被捕入獄。

去年郭美美重獲自由，年底她上傳一支自己穿著白色毛衣懺悔的影片，表示：「這段時間網上關於我的報導和新聞，我都會去看，我從來不會去避諱自己犯下的錯誤」，也說希望時光倒流，從沒犯錯，並發誓未來不再走偏。

近日，郭美美曬出自己和新男友下半身交疊的親密影片，片中她將腿跨在男友大腿，先是親密地幫對方修眉，最後送上一吻，她放閃寫下：「遇見你，是最美的結局」，有人虧她包養了小奶狗，她澄清是男友養她，又說只是想好好談戀愛才決定公開坦白，有人說新歡長得像陳冠希，郭美美笑說：「比冠希帥哈哈」。

(中時電子報)