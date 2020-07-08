微星科技總經理暨執行長江勝昌昨（7日）下午因個人健康因素驟然辭世，公司同仁甚為哀痛，微星今(8)日召開臨時董事會，通過由黃金請擔任微星總經理。

江勝昌去年1月甫接任微星科技總經理暨執行長，昨日驚傳驟逝，微星表示，江勝昌因個人健康因素驟然辭世，同仁甚為哀痛，公司已經啟動緊急應變措施，該公司各部門已經啟動臨時應變措施，公司正常運作，請各界放心。

微星今日發布重訊，該公司召開臨時董事會通過，由微星創始人之一、微星副董事長黃金請擔任微星總經理。

(中時電子報)