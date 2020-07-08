微星老總驟逝 創始元老黃金請接任新總經理 15:382020/07/08 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 微星。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 微星科技總經理暨執行長江勝昌昨（7日）下午因個人健康因素驟然辭世，公司同仁甚為哀痛，微星今(8)日召開臨時董事會，通過由黃金請擔任微星總經理。 江勝昌去年1月甫接任微星科技總經理暨執行長，昨日驚傳驟逝，微星表示，江勝昌因個人健康因素驟然辭世，同仁甚為哀痛，公司已經啟動緊急應變措施，該公司各部門已經啟動臨時應變措施，公司正常運作，請各界放心。 微星今日發布重訊，該公司召開臨時董事會通過，由微星創始人之一、微星副董事長黃金請擔任微星總經理。 (中時電子報) #微星 #總經理 #勝昌 #驟逝 #黃金 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 6月26日至7月2日 04:102020/07/05 專題周報 商品期貨趨勢專欄－疫情恐再起 金價攀八年頂峰 04:102020/07/06 證券．權證 24歲迪士尼男星驟逝死因不明！最後PO文曝光 10:412020/07/07 娛樂 「硬5G」 ETF掛牌大漲3％ 成交爆量 11:142020/07/07 財經 知名筆電大廠微星科技執行長 驚傳墜樓身亡 18:052020/07/07 社會 宏遠總經理葉清來：今年營運走勢會像NIKE型曲線 18:202020/07/07 財經 微星CEO驚傳墜樓亡 微星：與公事無關 18:422020/07/07 財經 正新董座陳榮華 兼任總經理 04:102020/07/08 財經要聞 微星科技總經理墜樓亡 警查死因 04:102020/07/08 社會新聞 不滿遭國民黨惡意抹黑 張仲傑辭唐榮總經理 13:452020/07/08 政治 財經熱門新聞 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 財經 生技條例再延10年 - 財經要聞 - 工商時報 漲不停！專家驚曝全球股市1年後的位置 - 財經 散戶一定睡得著！他爆台積電20年來證明1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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