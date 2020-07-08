高雄市長補選，近來各項民調顯示，民進黨參選人陳其邁領先國民黨推出的候選人李眉蓁以及民眾黨推出的候選人吳益政。對此，資深媒體人黃創夏表示，兩邊和要大於第三邊才叫「三角形」，他說別再說高雄市長的補選是「三角」督，「根本不成三角啊！」

據《台灣指標民調》2日公布高雄市長補選民調，結果發現有54.6%市民會支持陳其邁，14.4%支持李眉蓁，4.0%支持吳益政，13.3%投廢票／不投票、13%市民則未明確回答。《TVBS》民調則顯示，54%選民支持民進黨陳其邁，22%支持國民黨李眉蓁，5%支持民眾黨吳益政，而有19%未表態。

對此，黃創夏在臉書表示，A+B>C，兩邊和要大於第三邊才叫「三角形」。他諷刺表示，請別再說高雄市長的補選是「三角」督，根本不成三角啊！

網友則回應表示「『三腳督』不是講『三角形』啦」、「三腳督，此腳非彼角，這是台語」、「用三角形解釋，太棒」、「這個比喻太妙了」。

(中時電子報)